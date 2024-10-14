Пьяный мужчина в полицейской форме едва не угробил пассажирку и ребёнка, устроив ДТП в Подмосковье

Водитель в полицейской форме устроил массовое ДТП в подмосковном Видном. Вместе с ним в салоне находились молодая девушка и маленький ребёнок, которые не пострадали.

По данным SHOT, странные манёвры автомобиля заметили очевидцы на улице Тинькова. В какой-то момент машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с тремя легковушками. После столкновения виновник в погонах «отключился» и выйти из авто самостоятельно не смог. От него, по словам свидетелей, разило спиртным.

Пьяный мужчина в полицейской форме, устроивший массовое ДТП в Видном. Видео © SHOT