Пьяный мужчина в полицейской форме едва не угробил пассажирку и ребёнка, устроив ДТП в Подмосковье
SHOT: Пьяный мужчина в полицейской форме устроил массовое ДТП в Видном
Автомобиль, устроивший массовое ДТП в Видном. Обложка © SHOT
Водитель в полицейской форме устроил массовое ДТП в подмосковном Видном. Вместе с ним в салоне находились молодая девушка и маленький ребёнок, которые не пострадали.
По данным SHOT, странные манёвры автомобиля заметили очевидцы на улице Тинькова. В какой-то момент машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с тремя легковушками. После столкновения виновник в погонах «отключился» и выйти из авто самостоятельно не смог. От него, по словам свидетелей, разило спиртным.
Пьяный мужчина в полицейской форме, устроивший массовое ДТП в Видном. Видео © SHOT
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