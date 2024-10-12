Появилось фото разбитой машины депутата Гапоненко, погибшего в аварии под Воронежем
СК начал проверку по факту смертельной аварии с воронежским депутатом Гапоненко
Последствия аварии на автодороге «Острогожск –Алексеевка» © Фото. Telegram / СУ СК России по Воронежской области
СК России опубликовал фотографию разбитой машины депутата Воронежской областной думы Евгения Гапоненко. Началась доследственная проверка по факту его гибели, передаёт СУ СК России по региону.
ДТП произошло на автодороге «Острогожск — Алексеевка». Депутат на автомобиле Toyota столкнулся с грузовиком. От полученных травм Гапоненко скончался на месте до приезда медиков. Пассажир, который ехал вместе с депутатом, госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал.
Гапоненко скончался в возрасте 39 лет. У него остались жена и двое детей. Всю жизнь мужчина прожил в Воронежской области: родился в Острогожск и окончил Воронежский государственный аграрный университет. Депутатом облдумы он стал в 2020 году, был заместителем председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования семья депутата. Он также напомнил, что Гапоненко был гендиректором одного из крупнейших воронежских производителей плодов и ягод ЗАО «Острогожсксадпитомник».