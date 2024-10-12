Депутат Воронежской областной думы Гапоненко погиб в аварии
Евгений Гапоненко. Обложка © Пресс-служба Воронежской областной думы
Депутат Воронежской областной думы, гендиректор ЗАО «Острогожсксадпитомник» Евгений Гапоненко погиб в аварии в Острогожском районе. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Сегодня утром в ДТП в Острогожском районе трагически погиб Евгений Гапоненко — генеральный директор одного из крупнейших воронежских производителей плодов и ягод ЗАО «Острогожсксадпитомник». Ему было 39 лет. Руководство предприятием он совмещал с депутатской работой в Воронежской областной думе», — написал глава региона в телеграм-канале.
Губернатор добавил, что депутат стремился сделать компанию-производителя одним из лучших садоводческих хозяйств в России. В фирме активно внедрялись новые технологии, а также расширялся ассортимент. Гусев выразил глубокие соболезнования Гапоненко, его близким и коллегам.
Евгений Гапоненко в областной думе был заместителем председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций. Чиновник помогал с ремонтом и приобретением оборудования в школах, детских садах, сельских домах культуры.
А ранее Life.ru писал, что в аварии погибла замминистра туризма Нижегородской области Галина Галкина. Чиновница ехала домой из Йошкар-Олы, куда она отправилась по работе. После столкновения одна из машин загорелась.