Рэпер A.V.G попал в аварию в Москве и разбил свой Mercedes AMG GT

Рэпер A.V.G попал в аварию в Москве и разбил свой элитный Mercedes. По информации SHOT, накануне в двенадцатом часу ночи на пересечении проезда Шелихова с бульваром Сенкевича в столичном районе Лефортово столкнулись кроссовер и Mercedes AMG GT. В последнем был 24-летний музыкант Валико Алексанян (настоящее имя).

Место ДТП с «мерседесом» A.V.G в Москве. Видео © SHOT

От удара у «мерса» сработали подушки безопасности, в результате аварии никто из людей серьёзно не пострадал. Сразу после столкновения с машины A.V.G исчезли номера. Кто был за рулём и кто виноват, выясняют сотрудники ГИБДД.