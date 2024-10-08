Рэпер A.V.G попал в аварию в Москве и разбил свой Mercedes AMG GT
Рэпер A.V.G попал в аварию в Москве и разбил свой элитный Mercedes. По информации SHOT, накануне в двенадцатом часу ночи на пересечении проезда Шелихова с бульваром Сенкевича в столичном районе Лефортово столкнулись кроссовер и Mercedes AMG GT. В последнем был 24-летний музыкант Валико Алексанян (настоящее имя).
Место ДТП с «мерседесом» A.V.G в Москве. Видео © SHOT
От удара у «мерса» сработали подушки безопасности, в результате аварии никто из людей серьёзно не пострадал. Сразу после столкновения с машины A.V.G исчезли номера. Кто был за рулём и кто виноват, выясняют сотрудники ГИБДД.
Ранее в ДТП попал сын знаменитого экс-хоккеиста «Ак Барса» Андрея Мухачёва. Артём перевернулся на квадроцикле и был госпитализирован в реанимацию. У парня диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб груди, перелом рёбер, также пострадали и другие органы.
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