Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
8 октября, 05:56

Рэпер A.V.G попал в аварию в Москве и разбил свой Mercedes AMG GT

Рэпер A.V.G попал в аварию в Москве и разбил свой элитный Mercedes. По информации SHOT, накануне в двенадцатом часу ночи на пересечении проезда Шелихова с бульваром Сенкевича в столичном районе Лефортово столкнулись кроссовер и Mercedes AMG GT. В последнем был 24-летний музыкант Валико Алексанян (настоящее имя).

Место ДТП с «мерседесом» A.V.G в Москве. Видео © SHOT

От удара у «мерса» сработали подушки безопасности, в результате аварии никто из людей серьёзно не пострадал. Сразу после столкновения с машины A.V.G исчезли номера. Кто был за рулём и кто виноват, выясняют сотрудники ГИБДД.

Макаревич* согласен «прогнуться под изменчивый мир» и спеть для россиян за немалую сумму
Макаревич* согласен «прогнуться под изменчивый мир» и спеть для россиян за немалую сумму

Ранее в ДТП попал сын знаменитого экс-хоккеиста «Ак Барса» Андрея Мухачёва. Артём перевернулся на квадроцикле и был госпитализирован в реанимацию. У парня диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб груди, перелом рёбер, также пострадали и другие органы.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dil2, SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров