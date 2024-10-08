Макаревич* согласен «прогнуться под изменчивый мир» и спеть для россиян за немалую сумму

Андрей Макаревич* выступает на корпоративах перед россиянами за 100 тысяч евро (≈10 млн рублей). Вечеринка должна быть не в РФ, а в гримёрке организаторы обязаны поставить 9 бутылок алкоголя для разогрева, в том числе водку и виски

Как стало известно SHOT, сейчас Макаревич* с «Машиной времени» активно берёт заказы на частные мероприятия заграницей. Рокеры выезжают командой из 14 человек. Гостиницу просят только пятизвёздочную — обязательно с тренажёркой, бассейном и SPA. Организаторы должны заложить в бюджет суточные — $100 на человека.

Уже на площадке в гримёрке 70-летнего Макаревича* и его банду должен ждать алкоголь — три бутылки тёплой водочки (Beluga или Grey Goose), три вискаря (Chivas Regal 18 лет выдержки) и три бутылки итальянского винишка (Valpolicella Amarone или Ripasso).

Прописано в райдере и то, чем хотели бы закусить музыканты: разные домашние соленья, несколько порций форшмака, сырная и рыбная нарезки, цыплёнок табака и т.д. До приезда группы все эти деликатесы просят завернуть в пищевую плёнку. Рокеры, уехавшие из РФ, теперь отказываются общаться с любой прессой без согласования и сразу требуют список всех спонсоров мероприятия. За нарушение условий райдера прописаны штрафы до 50%.