Андрей Макаревич* резко очутился в США после ракетного удара Ирана по Израилю

Российский музыкант Андрей Макаревич* также замечен в США на фоне обострения в Израиле, которая подверглась ответному удару Ирана в ночь на 1 октября. Он устраивает винные вечера в Нью-Йорке, пишет SHOT.

Ранее графике Макаревича* и «Машины времени» не было запланированных выступлений в Штатах, но, видимо, афишу пришлось экстренно пересматривать. В конце сентября российский рокер провёл винно-музыкальное мероприятие в баре в Бруклине. В соцсетях уже появились мемы на эту тему.

Следующий концерт по плану у Макаревича* должен состояться 6 октября в Тель-Авиве. Но организаторы рассказали SHOT, что ситуация сейчас очень тревожная, и решается вопрос об отмене выступления. То же самое касается и шоу «Машины времени» в израильских городах Хайфа и Ашдод, запланированных на декабрь.

Макаревич* избавился от всей недвижимости в России ещё год назад. Общественники требовали лишить музыканта лишить звания народного артиста РФ и всех социальных выплат, так как после отъезда из России из российского бюджета ему перечислили почти 1,5 млн рублей.

Ранее Life.ru писал о том, что российские звёзды, включая Галкина*, Белого* и Шаца* сбежали из Израиля на фоне войны с Ливаном и резко обострившейся ситуации с Ираном. К примеру, Галкин* вместе с Пугачёвой теперь собираются в Европу, откуда улетят в США, где живёт её дочь Кристина Орбакайте.