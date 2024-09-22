Суд: Музыкант Макаревич* попал под влияние Украины и действует в её интересах

Музыкант Андрей Макаревич* оказался под влиянием Украины и ведёт политическую деятельность в её интересах. Одной из причин, по которой ему был присвоен статус иноагента, стали его высказывания о предполагаемой причастности Армии России к военным преступлениям. Об этом говорится в судебном документе, размещённом на сайте судов общей юрисдикции Москвы.