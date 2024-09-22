Суд: Музыкант Макаревич* попал под влияние Украины и действует в её интересах
Музыкант Андрей Макаревич* оказался под влиянием Украины и ведёт политическую деятельность в её интересах. Одной из причин, по которой ему был присвоен статус иноагента, стали его высказывания о предполагаемой причастности Армии России к военным преступлениям. Об этом говорится в судебном документе, размещённом на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
Макаревич* активно участвовал в политической деятельности, давая многочисленные интервью СМИ-иноагентам и распространяя ссылки на них в своих социальных сетях. Суд отметил, что большая часть его публикаций связана с темой специальной военной операции, в которых он систематически выражает негативное мнение о действиях РФ.
Ранее Life.ru сообщал, что Верховный суд России не стал рассматривать жалобу Земфиры* касательно её статуса иноагента. Напомним, певица была признана иноагентом из-за антироссийской политической деятельности.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
Telegram / Андрей Макаревич*