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17 сентября, 02:50

Минюст назвал причины включения Земфиры* в реестр иноагентов

Минюст: Земфира* была признана иноагентом из-за антироссийской деятельности

Певица Земфира* была признана иноагентом из-за антироссийской политической деятельности. Сведения об этом содержатся в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

Судом установлено, что Земфира* распространяла в широкой аудитории материалы, в которых упоминается поддержка Украины и критика российской власти в связи со специальной военной операцией. Эти факты были подтверждены Главным управлением по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Также упоминается активное использование певицей социальных сетей и YouTube для выражения своих политических взглядов. Эти шаги и стали причиной для её включения в реестр иноагентов.

СМИ повелись на утку о возвращении Земфиры* в Москву для лечения зубов
СМИ повелись на утку о возвращении Земфиры* в Москву для лечения зубов

Ранее Верховный суд зарегистрировал апелляцию Земфиры* на решение нижестоящих судов, отклонивших её требование отменить признание её иноагентом Минюстом РФ. Дата рассмотрения жалобы пока не установлена. Напомним, что 14 июня 2023 года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы, в котором она оспаривала своё включение в реестр иноагентов.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Telegram / Земфира

Кирилл Сосновских
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