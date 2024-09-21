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21 сентября, 07:25

Сбежавшего в США рокера Макса Покровского* разочаровал ответ Верховного суда России

Верховный суд не стал рассматривать иск Покровского* об исключении из иноагентов

Максим Покровский*. Фото © Life.ru / Александра Ульянова

Максим Покровский*. Фото © Life.ru / Александра Ульянова

В Верховном суде решили не рассматривать прошение признанного иноагентом лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского*, который хотел, чтобы его исключили из реестра.

«Покровскому* Максиму Сергеевичу отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сообщили РИА «Новости» в инстанции, но причины решения называть не стали.

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В России Покровский* числится в реестре иноагентов с 31 марта 2023 года. Он, кстати, такому повороту был несказанно рад, поскольку это на короткий промежуток времени сделало его популярнее, однако в конце августа 2024 года ликование и популярность куда-то улетучились, а рокер начал просить убрать его из списка иностранных агентов.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Владимир Озеров
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