Верховный суд не стал рассматривать жалобу Земфиры* по делу о статусе иноагента
Верховный суд России не стал рассматривать жалобу певицы Земфиры Рамазановой* касательно её статуса иноагента. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.
«Судом отказано в передаче жалобы Рамазановой Земфиры Талгатовны* для рассмотрения в судебном заседании», — заявила собеседница агентства.
Ранее Верховный суд зарегистрировал апелляцию Земфиры* на решение нижестоящих судов, отклонивших её требование отменить признание её иноагентом Минюстом РФ. Напомним, певица была признана иноагентом из-за антироссийской политической деятельности.
* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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