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21 сентября, 03:50

Верховный суд не стал рассматривать жалобу Земфиры* по делу о статусе иноагента

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу певицы Земфиры Рамазановой* касательно её статуса иноагента. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.

«Судом отказано в передаче жалобы Рамазановой Земфиры Талгатовны* для рассмотрения в судебном заседании», — заявила собеседница агентства.

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Ранее Верховный суд зарегистрировал апелляцию Земфиры* на решение нижестоящих судов, отклонивших её требование отменить признание её иноагентом Минюстом РФ. Напомним, певица была признана иноагентом из-за антироссийской политической деятельности.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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vsrf.ru

Артём Гапоненко
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