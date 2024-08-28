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28 августа, 05:13

Сбежавший в США рокер Макс Покровский* обратился в Верховный суд России

Лидер «Ногу свело» оспорил в Верховном суде отказ снять с него статус иноагента

Макс Покровский*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / max_pokrovskiy

Макс Покровский*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / max_pokrovskiy

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский* обратился в Верховный суд России с жалобой на отказ в снятии статуса иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Московский суд в августе прошлого года отказался снять с него статус в связи с тем, что Покровский* осуществляет политическую деятельность и имеет «иностранное влияние», а также «участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией». Дату судебного заседания пока не назначили, добавили в ВС.

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Покровского* внесли в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. Соответствующее решение принял Минюст РФ. Также музыканту вменялось административное правонарушение по статье «‎Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ», однако оно было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

* Признан в России иностранным агентом.

Андрей Бражников
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