Сбежавший в США рокер Макс Покровский* обратился в Верховный суд России
Лидер «Ногу свело» оспорил в Верховном суде отказ снять с него статус иноагента
Макс Покровский*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / max_pokrovskiy
Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский* обратился в Верховный суд России с жалобой на отказ в снятии статуса иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Московский суд в августе прошлого года отказался снять с него статус в связи с тем, что Покровский* осуществляет политическую деятельность и имеет «иностранное влияние», а также «участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией». Дату судебного заседания пока не назначили, добавили в ВС.
Покровского* внесли в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. Соответствующее решение принял Минюст РФ. Также музыканту вменялось административное правонарушение по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ», однако оно было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.
* Признан в России иностранным агентом.