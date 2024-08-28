Сбежавший в США рокер Макс Покровский* обратился в Верховный суд России

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский* обратился в Верховный суд России с жалобой на отказ в снятии статуса иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Московский суд в августе прошлого года отказался снять с него статус в связи с тем, что Покровский* осуществляет политическую деятельность и имеет «иностранное влияние», а также «участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией». Дату судебного заседания пока не назначили, добавили в ВС.