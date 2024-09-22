Макаревич* не смог оспорить в Верховном суде статус иноагента

Основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* не смог добиться снятия статуса иноагента в Верховном суде России. Как сообщает РИА «Новости», жалобу 70-летнего музыканта отказались рассматривать.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сказали в суде.