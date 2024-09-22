Макаревич* не смог оспорить в Верховном суде статус иноагента
Верховный суд не стал рассматривать жалобу Макаревича* на статус иноагента
Андрей Макаревич*. Обложка © Telegram / Группа «Машина времени»
Основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* не смог добиться снятия статуса иноагента в Верховном суде России. Как сообщает РИА «Новости», жалобу 70-летнего музыканта отказались рассматривать.
«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сказали в суде.
Напомним, что Минюст внёс Андрея Макаревича* в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Сам музыкант сейчас проживает в Израиле. В документах Замоскворецкого районного суда Москвы утверждается, что Макаревич* попал под влияние Украины и ведёт политическую деятельность в интересах этой страны. Причиной стали его слова о якобы причастности ВС РФ к военным преступлениям.