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22 сентября, 09:13

Макаревич* не смог оспорить в Верховном суде статус иноагента

Верховный суд не стал рассматривать жалобу Макаревича* на статус иноагента

Андрей Макаревич*. Обложка © Telegram / Группа «Машина времени»

Андрей Макаревич*. Обложка © Telegram / Группа «Машина времени»

Основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* не смог добиться снятия статуса иноагента в Верховном суде России. Как сообщает РИА «Новости», жалобу 70-летнего музыканта отказались рассматривать.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сказали в суде.

Напомним, что Минюст внёс Андрея Макаревича* в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Сам музыкант сейчас проживает в Израиле. В документах Замоскворецкого районного суда Москвы утверждается, что Макаревич* попал под влияние Украины и ведёт политическую деятельность в интересах этой страны. Причиной стали его слова о якобы причастности ВС РФ к военным преступлениям.

Макаревич* заявил, что статус иноагента унижает его человеческое достоинство
Макаревич* заявил, что статус иноагента унижает его человеческое достоинство
Наталья Демьянова
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