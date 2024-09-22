Макаревич* заявил, что статус иноагента унижает его человеческое достоинство

Основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* считает, что решение Минюста о внесении его в реестр иноагентов унижает его человеческое достоинство. Об этом говорится в тексте решения Замоскворецкого суда по иску музыканта к ведомству.

«Истец Макаревич* утверждает, что никогда не осуществлял политическую деятельность в интересах иностранных источников, ни под каким воздействием, оказанным иностранным источникам, не находится. Оспариваемое распоряжение представляет собой дискриминацию, попирает принципы равенства, умоляет достоинство, нарушает право на свободу слова и распространение информации», — указано в сообщении.

Однако в суде установили, что у Минюста были все основания принять соответствующее решение. Ведомство представило доказательства, которые подтверждают осуществление Макаревичем* деятельности в интересах иностранного государства.

Суд также не согласился с доводами Макаревича*. Там уточнили, что анализ материалов, распространяемых артистом, позволяет сделать заключение, что он воздействует на аудиторию и пропагандирует девиантное поведение.