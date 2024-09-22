Макаревич* заявил, что статус иноагента унижает его человеческое достоинство
Андрей Макаревич*. Обложка © Telegram / Андрей Макаревич*
Основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* считает, что решение Минюста о внесении его в реестр иноагентов унижает его человеческое достоинство. Об этом говорится в тексте решения Замоскворецкого суда по иску музыканта к ведомству.
«Истец Макаревич* утверждает, что никогда не осуществлял политическую деятельность в интересах иностранных источников, ни под каким воздействием, оказанным иностранным источникам, не находится. Оспариваемое распоряжение представляет собой дискриминацию, попирает принципы равенства, умоляет достоинство, нарушает право на свободу слова и распространение информации», — указано в сообщении.
Однако в суде установили, что у Минюста были все основания принять соответствующее решение. Ведомство представило доказательства, которые подтверждают осуществление Макаревичем* деятельности в интересах иностранного государства.
Суд также не согласился с доводами Макаревича*. Там уточнили, что анализ материалов, распространяемых артистом, позволяет сделать заключение, что он воздействует на аудиторию и пропагандирует девиантное поведение.
Напомним, что Минюст РФ внёс Андрея Макаревича* в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Сам основатель группы «Машина времени» сейчас проживает в Израиле. В суде установили, что Макаревич* попал под влияние Украины и ведёт политическую деятельность в интересах этой страны. Музыкант попал в реестр по причине постоянных высказываний о якобы предполагаемой причастности ВС РФ к военным преступлениям.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.