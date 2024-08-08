18-летний сын хоккеиста Мухачёва попал в реанимацию после ДТП с квадроциклом Сын экс-хоккеиста "Ак Барса" Мухачёва в реанимации после аварии на квадроцикле 8 августа, 13:34 Андрей Мухачёв. Обложка © ТАСС / Татьяна Дорогутина

Сын знаменитого экс-хоккеиста "Ак Барса" Андрея Мухачёва перевернулся на квадроцикле и угодил в реанимацию. Как рассказал Mash отец, молодой чловек сейчас чувствует себя лучше, врачи дают хорошие прогнозы по его восстановлению.

Инцидент произошёл 6 августа в подмосковном Дмитрове. 18-летний Артём Мухачёв не справился с управлением и его квадроцикл улетел в кювет. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб груди, перелом рёбер, также пострадали и другие органы.

Артём Мухачёв известен тем, что играл за московских "Белых Медведей". Его отец — бывший защитник "Ак Барса", учредитель "Главного Спортивного Агентства", обладатель двух Кубков Гагарина, а сейчас — директор певицы Полины Гагариной.

Ранее сообщалось, что в Техасе правоохранители расследуют, возможно, первое в США летальное ДТП с участием электрокара Tesla Cybertruck. Мужчина съехала с трассы и врезалась в трубу.

Авторы Татьяна Миссуми