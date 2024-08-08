После ДТП с туристическим автобусом в больницах Турции остаются семеро россиян

Семеро граждан РФ остаются в больницах в Турции после того, как туристический автобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Мугла.

"По состоянию на 14.00 8 августа в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжёлые травмы", — рассказали в Генконсульстве России в Анталье.

Дипломаты находятся в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора, страховой компанией и помогут гражданам получить лечение и вернуться на Родину.