После ДТП с туристическим автобусом в больницах Турции остаются семеро россиян
ДТП в Турции, где пострадали россияне. Обложка © X / Muğla Gazetesi
Семеро граждан РФ остаются в больницах в Турции после того, как туристический автобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Мугла.
"По состоянию на 14.00 8 августа в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжёлые травмы", — рассказали в Генконсульстве России в Анталье.
Дипломаты находятся в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператора, страховой компанией и помогут гражданам получить лечение и вернуться на Родину.
Напомним, утром 8 августа микроавтобус с российскими и казахстанскими туристами попал в аварию в районе Милас турецкого города Мугла. Изначально сообщалось о 13 пострадавших.