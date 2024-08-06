Влетел в трубу: В США произошла первая смертельная авария с Tesla Cybertruck

В Техасе правоохранители расследуют, возможно, первое в США летальное ДТП с участием электрокара Tesla Cybertruck. Об инциденте сообщает телеканал Fox 4 Beaumont.

"Департамент общественной безопасности Техаса расследует, <...> возможно, первый в стране случай со смертельным исходом, связанный с аварией с участием Tesla Cybertruck", — сообщает телеканал.

По данным телеканала, водитель электрокара съехал с трассы и врезался в трубу. Он погиб.