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6 августа, 05:44

Влетел в трубу: В США произошла первая смертельная авария с Tesla Cybertruck

Fox 4: В Техасе расследуют первую в США смертельное ДТП с Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck. Обложка © ТАСС / Zuma

Tesla Cybertruck. Обложка © ТАСС / Zuma

В Техасе правоохранители расследуют, возможно, первое в США летальное ДТП с участием электрокара Tesla Cybertruck. Об инциденте сообщает телеканал Fox 4 Beaumont.

"Департамент общественной безопасности Техаса расследует, <...> возможно, первый в стране случай со смертельным исходом, связанный с аварией с участием Tesla Cybertruck", — сообщает телеканал.

По данным телеканала, водитель электрокара съехал с трассы и врезался в трубу. Он погиб.

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Ранее LIfe.ru рассказывал, что серьёзное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которого электрокар Tesla превратился в груду металлолома. Водителя не удалось спасти, он умер по пути в больницу.

Николай Рюмин
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