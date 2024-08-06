Влетел в трубу: В США произошла первая смертельная авария с Tesla Cybertruck
Fox 4: В Техасе расследуют первую в США смертельное ДТП с Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck. Обложка © ТАСС / Zuma
В Техасе правоохранители расследуют, возможно, первое в США летальное ДТП с участием электрокара Tesla Cybertruck. Об инциденте сообщает телеканал Fox 4 Beaumont.
"Департамент общественной безопасности Техаса расследует, <...> возможно, первый в стране случай со смертельным исходом, связанный с аварией с участием Tesla Cybertruck", — сообщает телеканал.
По данным телеканала, водитель электрокара съехал с трассы и врезался в трубу. Он погиб.
Ранее LIfe.ru рассказывал, что серьёзное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которого электрокар Tesla превратился в груду металлолома. Водителя не удалось спасти, он умер по пути в больницу.