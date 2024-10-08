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8 октября, 13:56

В Москве водитель Infinti снёс столб с деревом и ушёл в барбершоп

В Москве водитель Infinti вылетел на тротуар, снёс столб с деревом и спокойно ушёл в ближайший барбершоп. По данным SHOT, автолюбитель потерял управление на Курьяновской набережной в районе в районе Марьино. После столкновения колесо кроссовера отлетело.

Место ДТП с «инфинити» в Москве. Видео © SHOT

Очухавшись, водитель и его пассажир не стали дожидаться приезда ДПС, а просто ушли в парикмахерскую. Чуть позже, правда, они всё же вернулись. На месте у 13-летней «японки» их ждали очевидцы и полицейские.

На смявшего 10 легковушек в Серпухове водителя самосвала завели уголовное дело
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Ранее в Иркутской области водитель «лифана» наехал на мёртвого медведя, лежавшего на дороге. После этого мужчина потерял управление и вылетел в кювет. На помощь бедолаге остановился дальнобойщик, и проезжавшая на «мазде» женщина не оценила обстановку и столкнулась с грузовиком.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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