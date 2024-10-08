В Москве водитель Infinti снёс столб с деревом и ушёл в барбершоп

В Москве водитель Infinti вылетел на тротуар, снёс столб с деревом и спокойно ушёл в ближайший барбершоп. По данным SHOT, автолюбитель потерял управление на Курьяновской набережной в районе в районе Марьино. После столкновения колесо кроссовера отлетело.

Место ДТП с «инфинити» в Москве. Видео © SHOT

Очухавшись, водитель и его пассажир не стали дожидаться приезда ДПС, а просто ушли в парикмахерскую. Чуть позже, правда, они всё же вернулись. На месте у 13-летней «японки» их ждали очевидцы и полицейские.