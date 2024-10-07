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7 октября, 17:05

На смявшего 10 легковушек в Серпухове водителя самосвала завели уголовное дело

ДТП в Серпухове. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

ДТП в Серпухове. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, по вине которого на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье произошла страшная авария, унёсшая жизни трёх человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области.

Комментарий командира 8 батальона ДПС 2 полка ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по МО по факту массового ДТП в г.о. Серпухов. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

«Следователем следственного управления УМВД России «Серпуховское» в отношении водителя 1979 года рождения, управлявшего грузовым автомобилем и совершившего массовое ДТП на 103-м километре трассы М-2 «Крым», в результате которого три человека погибли и трое получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ», — рассказала начальник пресс-службы главка Татьяна Петрова.

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Как сообщал Life.ru, в Подмосковье фура на трассе влетела в легковые автомобили. Погибли три человека, ещё трое пострадали. Видеорегистратор снял момент страшного ДТП. Водитель самосвала, смявшего легковушки, обвинил в аварии отказавшие тормоза.

Александра Мышляева
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