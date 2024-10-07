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7 октября, 11:11

Появилось видео, как самосвал сносит легковушки в районе подмосковного Серпухова

Появилось видео с моментом страшного ДТП в районе подмосковного Серпухова, его публикует Mash. На кадрах — то, как самосвал как кегли сносит легковые автомобили. Сразу после из машин выходят чудом уцелевшие люди. Всё произошло в 12:20 мск на мосту через Оку на 103-м км трассы М2.

Момент ДТП с фурой в Подмосковье. Видео © Mash

В Петербурге авто снесло двух школьниц на электросамокате, момент жуткого ДТП попал на видео
В Петербурге авто снесло двух школьниц на электросамокате, момент жуткого ДТП попал на видео

Напомним, в Подмосковье фура смяла семь легковушек. По данным Life.ru, погибли три человека, ещё трое пострадали. Последствия страшной аварии попали на видео.

Обложка ©

Mash

Матвей Константинов
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