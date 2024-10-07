Появилось видео, как самосвал сносит легковушки в районе подмосковного Серпухова

Появилось видео с моментом страшного ДТП в районе подмосковного Серпухова, его публикует Mash. На кадрах — то, как самосвал как кегли сносит легковые автомобили. Сразу после из машин выходят чудом уцелевшие люди. Всё произошло в 12:20 мск на мосту через Оку на 103-м км трассы М2.