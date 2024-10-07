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7 октября, 11:07

Грузовик смял семь легковушек под Серпуховом, трое погибли

Три человека погибли в ДТП в грузовиком районе подмосковного Серпухова

В Подмосковье произошло массовое ДТП: грузовик смял семь легковушек в районе Серпухова. Три человека погибли, ещё трое пострадали, пишет SHOT со ссылкой на источник. Почему водитель фуры не справился с управлением, выясняется. На видео — последствия страшной аварии.

Последствия ДТП с грузовиком в Подмосковье. Видео © SHOT

В Норильске боксёр без прав насмерть сбил 14-летнюю девочку
В Норильске боксёр без прав насмерть сбил 14-летнюю девочку

Ранее в Петербурге автомобиль сбил двух подростков на самокате, выехавших на дорогу. Это попало на видео. Пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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