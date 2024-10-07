Грузовик смял семь легковушек под Серпуховом, трое погибли

В Подмосковье произошло массовое ДТП: грузовик смял семь легковушек в районе Серпухова. Три человека погибли, ещё трое пострадали, пишет SHOT со ссылкой на источник. Почему водитель фуры не справился с управлением, выясняется. На видео — последствия страшной аварии.