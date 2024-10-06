В Норильске боксёр без прав насмерть сбил 14-летнюю девочку

25-летний житель Норильска заключён под стражу за смертельное ДТП, в результате которого погибла 14-летняя девочка. Как сообщает Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, мужчина сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Следственным отделом по городу Норильску расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 25-летнего жителя города Норильска, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 14-летняя девочка <…> Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в официальном сообщении.

Трагедия произошла вечером, 3 октября. По данным следствия, водитель сбил школьницу, когда она переходила дорогу. От полученных травм девочка скончалась на месте. Как стало известно, ранее обвиняемый был лишён водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что за рулём автомобиля находился 25-летний боксёр Шарпудин Уразбаев, уроженец Чечни, прописанный в Норильске. Однако по данным источника, статус Уразбаева как профессионального спортсмена пока точно не подтверждён.