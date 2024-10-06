Выросло число пострадавших в смертельном ДТП под Волгоградом, заведено уголовное дело

Число пострадавших в смертельном ДТП с «Газелью» и Mercedes под Волгоградом возросло до 12, среди них пять детей. Об этом сообщили журналистам в областном главке МВД.

«12 пассажиров и водитель «Газели» обратились за медицинской помощью», — уточняется в сообщении.

Кроме того, сообщила Прокуратура, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, страшная авария с участием грузопассажирской «Газели» и легкового автомобиля «Мерседес» произошла в Волгоградской области минувшей ночью. В результате столкновения 30-летний водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.