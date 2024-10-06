Выросло число пострадавших в смертельном ДТП под Волгоградом, заведено уголовное дело
Число пострадавших в ДТП с «Газелью» под Волгоградом выросло до 12
Место ДТП с «Газелью» в Волгоградской области. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области
Число пострадавших в смертельном ДТП с «Газелью» и Mercedes под Волгоградом возросло до 12, среди них пять детей. Об этом сообщили журналистам в областном главке МВД.
«12 пассажиров и водитель «Газели» обратились за медицинской помощью», — уточняется в сообщении.
Кроме того, сообщила Прокуратура, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Напомним, страшная авария с участием грузопассажирской «Газели» и легкового автомобиля «Мерседес» произошла в Волгоградской области минувшей ночью. В результате столкновения 30-летний водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.
Ранее сообщалось, что на 29-м километре Киевского шоссе в Москве столкнулись Dodge Challenger и трактор «Беларус», в результате чего трактор перевернулся, а его водитель сломал позвоночник и был госпитализирован. Водитель второго транспортного средства чудом уцелел и не получил травм.