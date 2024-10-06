Жуткая авария под Волгоградом унесла жизнь мужчины, ещё 11 человек пострадали

Один человек погиб, 11 пострадали в результате столкновения грузопассажирской «Газели» с легковым автомобилем «Мерседес» на трассе Р-229 в Волгоградской области. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

Один человек погиб, 11 пострадали в результате столкновения грузопассажирской «Газели» с легковым автомобилем «Мерседес». Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Авария произошла 5 октября около 18:30 на 705-м километре автодороги «Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград» в Быковском районе. В результате столкновения машин 30-летний водитель «Мерседеса» скончался на месте от полученных травм, а 11 пассажиров «Газели» были госпитализированы. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, эксперты и следователи для установления всех обстоятельств ДТП.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.