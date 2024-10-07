Отказали тормоза: Life.ru узнал детали страшной аварии с 11 авто в Подмосковье

Водитель самосвала, буквально смявшего множество легковушек в районе Подмосковного Серпухова, обвинил в аварии отказавшие тормоза. По данным SHOT , за рулём HOWO T5G сидел 45-летний житель Краснодарского края. Очевидцы же заявляют, что мужчина уснул.

На грузовике — 22 штрафа, в основном, — за превышение скорости, три из них не оплачены. МЧС сообщило, что всего в аварию попало 11 автомобилей — пять легковушек и шесть грузовиков. Спасатели деблокируют пострадавших и распиливают межполосное разделение, чтобы организовать реверсное движение и устранить затор.