Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
7 октября, 11:44
7170

Отказали тормоза: Life.ru узнал детали страшной аварии с 11 авто в Подмосковье

SHOT: Водитель смявшего машины в МО самосвала сослался на отказавшие тормоза

Место ДТП с самосвалом в Подмосковье. Обложка © Telegram / МЧС России

Место ДТП с самосвалом в Подмосковье. Обложка © Telegram / МЧС России

Водитель самосвала, буквально смявшего множество легковушек в районе Подмосковного Серпухова, обвинил в аварии отказавшие тормоза. По данным SHOT, за рулём HOWO T5G сидел 45-летний житель Краснодарского края. Очевидцы же заявляют, что мужчина уснул.

На грузовике — 22 штрафа, в основном, — за превышение скорости, три из них не оплачены. МЧС сообщило, что всего в аварию попало 11 автомобилей — пять легковушек и шесть грузовиков. Спасатели деблокируют пострадавших и распиливают межполосное разделение, чтобы организовать реверсное движение и устранить затор.

В Петербурге авто снесло двух школьниц на электросамокате, момент жуткого ДТП попал на видео
В Петербурге авто снесло двух школьниц на электросамокате, момент жуткого ДТП попал на видео

Напомним, в Подмосковье фура на трассе влетела в автомобили. По данным Life.ru, погибли три человека, ещё трое пострадали. Последствия страшной аварии попали на видео. Также видеорегистратор снял момент ДТП.

Матвей Константинов
  • Новости
  • МЧС России
  • ДТП
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров