Отказали тормоза: Life.ru узнал детали страшной аварии с 11 авто в Подмосковье
SHOT: Водитель смявшего машины в МО самосвала сослался на отказавшие тормоза
Место ДТП с самосвалом в Подмосковье. Обложка © Telegram / МЧС России
Водитель самосвала, буквально смявшего множество легковушек в районе Подмосковного Серпухова, обвинил в аварии отказавшие тормоза. По данным SHOT, за рулём HOWO T5G сидел 45-летний житель Краснодарского края. Очевидцы же заявляют, что мужчина уснул.
На грузовике — 22 штрафа, в основном, — за превышение скорости, три из них не оплачены. МЧС сообщило, что всего в аварию попало 11 автомобилей — пять легковушек и шесть грузовиков. Спасатели деблокируют пострадавших и распиливают межполосное разделение, чтобы организовать реверсное движение и устранить затор.
Напомним, в Подмосковье фура на трассе влетела в автомобили. По данным Life.ru, погибли три человека, ещё трое пострадали. Последствия страшной аварии попали на видео. Также видеорегистратор снял момент ДТП.