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16 октября, 22:15

В КБР три человека погибли в ДТП с бетономешалкой на трассе «Кавказ»

Госавтоинспекция: В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП на трассе

В ходе аварии погибли водитель и пассажиры «Лады». Обложка © Telegram / Госавтоинспекция КБР

В ходе аварии погибли водитель и пассажиры «Лады». Обложка © Telegram / Госавтоинспекция КБР

На федеральной трассе «Кавказ» в Лескенском районе Кабардино-Балкарии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкновение бетономешалки «FAW» и автомобиля «Лада Гранта» привело к гибели водителя и пассажиров отечественного автомобиля. О происшествии сообщили в телеграм-канале госавтоинспекции региона.

Согласно предварительным данным, авария произошла около 19:30, 16 октября. В результате столкновения погиб 38-летний мужчина, управлявший «Ладой», а также две пассажирки — девушки 35 и 23 лет.

В КБР три человека погибли в ДТП с бетономешалкой на трассе «Кавказ». Фото © Telegram / Госавтоинспекция КБР

В КБР три человека погибли в ДТП с бетономешалкой на трассе «Кавказ». Фото © Telegram / Госавтоинспекция КБР

Для ликвидации последствий ДТП и извлечения тел погибших на место происшествия были привлечены сотрудники противопожарно-спасательной службы Кабардино-Балкарии. Движение на участке восстановлено, и расследование обстоятельств аварии продолжается.

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Кирилл Сосновских
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