На федеральной трассе «Кавказ» в Лескенском районе Кабардино-Балкарии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкновение бетономешалки «FAW» и автомобиля «Лада Гранта» привело к гибели водителя и пассажиров отечественного автомобиля. О происшествии сообщили в телеграм-канале госавтоинспекции региона.

Согласно предварительным данным, авария произошла около 19:30, 16 октября. В результате столкновения погиб 38-летний мужчина, управлявший «Ладой», а также две пассажирки — девушки 35 и 23 лет.

В КБР три человека погибли в ДТП с бетономешалкой на трассе «Кавказ». Фото © Telegram / Госавтоинспекция КБР

Для ликвидации последствий ДТП и извлечения тел погибших на место происшествия были привлечены сотрудники противопожарно-спасательной службы Кабардино-Балкарии. Движение на участке восстановлено, и расследование обстоятельств аварии продолжается.