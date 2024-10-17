В КБР три человека погибли в ДТП с бетономешалкой на трассе «Кавказ»
Госавтоинспекция: В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП на трассе
В ходе аварии погибли водитель и пассажиры «Лады». Обложка © Telegram / Госавтоинспекция КБР
На федеральной трассе «Кавказ» в Лескенском районе Кабардино-Балкарии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкновение бетономешалки «FAW» и автомобиля «Лада Гранта» привело к гибели водителя и пассажиров отечественного автомобиля. О происшествии сообщили в телеграм-канале госавтоинспекции региона.
Согласно предварительным данным, авария произошла около 19:30, 16 октября. В результате столкновения погиб 38-летний мужчина, управлявший «Ладой», а также две пассажирки — девушки 35 и 23 лет.
В КБР три человека погибли в ДТП с бетономешалкой на трассе «Кавказ». Фото © Telegram / Госавтоинспекция КБР
Для ликвидации последствий ДТП и извлечения тел погибших на место происшествия были привлечены сотрудники противопожарно-спасательной службы Кабардино-Балкарии. Движение на участке восстановлено, и расследование обстоятельств аварии продолжается.
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