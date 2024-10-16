Автобус украинских военкомов насмерть сбил бабушку под Луцком
«Страна.ua»: На западе Украины автобус военкомов насмерть сбил пенсионерку
Автобус сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата) насмерть сбил пенсионерку в Волынской области Украины. Об этом пишет издание «Страна.ua» в телеграм-канале.
Кадры с места ДТП в Волынской области Украины, где автобус военкомов насмерть сбил пенсионерку. Видео © Telegram / Политика страны
Информацию о ДТП также подтвердили в областном ТЦК. Официально установлено, что виновником аварии стал сотрудник военкомата. Его уже отстранили от службы на время проведения расследования. При этом в ТЦК опровергли данные о ещё одном ДТП, в котором погиб ребёнок.
На днях на Украине прошли массовые рейды военкомов, причём в самых разных местах. Сотрудники ТЦК были и на концертах: в Киеве устроили масштабную облаву после выступления группы «Океан Эльзы», а в Харькове забрали сразу три музыкальные группы. Также они заявились и на свадьбу, но были с позором изгнаны из ресторана. Кроме того, военкомы пытались силой мобилизовать людей на курорте Буковель. А в Днепре хотели забрать в армию владельца компании Steko, но тот с матом набросился на военных.
Кадр из видео Telegram / Политика страны