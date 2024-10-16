Автобус украинских военкомов насмерть сбил бабушку под Луцком

Информацию о ДТП также подтвердили в областном ТЦК. Официально установлено, что виновником аварии стал сотрудник военкомата. Его уже отстранили от службы на время проведения расследования. При этом в ТЦК опровергли данные о ещё одном ДТП, в котором погиб ребёнок.