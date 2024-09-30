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30 сентября, 10:36

В Петербурге пенсионер сбил беременную женщину с тремя детьми на переходе

«Ситроен», сбивший женщину с детьми в Петербурге. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

«Ситроен», сбивший женщину с детьми в Петербурге. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

В Санкт-Петербурге автолюбитель снёс беременную женщину с тремя детьми. Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, доложила пресс-служба городского главка МВД. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

«Установлено, что автомобиль «Ситроен», под управлением 75-летнего водителя при движении по проспекту Науки, в зоне регулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на переходивших проезжую часть беременную 38-летнюю женщину, четырёхлетнюю девочку и двух девочек 13-ти лет», — говорится в сообщении.

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Николай Рюмин
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