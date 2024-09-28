Вылетел на встречку: Ошибка автолюбителя из Кемерова обошлась в несколько жизней

В Кемерово водитель иномарки выехал на встречную полосу, устроив смертельное ДТП. В результате погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В Кемерово в результате ДТП погибло три человека. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Кемеровской области

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Нива». После удара «Ниву» отбросило на «Рено», который ехал в попутном направлении», — говорится в релизе.

В результате жёсткого столкновения водитель «Форда», а также водитель и пассажир «Нивы» получили травмы несовместные с жизнью. ДТП произошло около 13:20 по местному времени на улице Тухачевского.