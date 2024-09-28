Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Свердловской области
Спецслужбы на месте аварии. Обложка © Telegram / МЧС Свердловской области
Шесть человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и микроавтобуса на трассе Челябинск — Екатеринбург в Свердловской области. Как сообщило региональное управление МЧС, столкновение произошло утром 28 сентября на 138-м километре автодороги.
«По оперативной информации в результате ДТП пострадали 6 человек, всё они направлены на осмотр в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что на Московском шоссе в Ульяновске случилось ДТП с участием грузовика МАЗ и пассажирского автобуса. Пострадали 13 человек.