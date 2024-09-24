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24 сентября, 20:22

Легковушка снесла пешеходов под Калугой, погиб двухмесячный малыш

Прокуратура: ДТП в Людинове Калужской области унесло жизнь двухмесячного малыша

В Людинове Калужской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб двухмесячный ребёнок, ещё несколько человек получили травмы. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры.

В результате ДТП погиб двухмесячный ребёнок. Фото © Telegram / Прокуратура Калужской области

В результате ДТП погиб двухмесячный ребёнок. Фото © Telegram / Прокуратура Калужской области

Инцидент случился 24 сентября 2024 года около 20 часов на перекрёстке улиц Герцена и Трудовые резервы, где автомобиль «Лада Приора» не уступил дорогу движущемуся по главной дороге рейсовому микроавтобусу. В итоге легковушка вылетела на тротуар и задела пешеходов.

«В результате столкновения транспортных средств автомобиль откинуло на пешеходов, находившихся на тротуаре. От полученных травм на месте ДТП скончался двухмесячный ребёнок. Кроме того, в результате ДТП пострадали и доставлены в местную больницу четверо потерпевших с повреждениями различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Четырёх пострадавших доставили в местную больницу. Фото © Telegram / Прокуратура Калужской области

Четырёх пострадавших доставили в местную больницу. Фото © Telegram / Прокуратура Калужской области

Прокуратура города Людинова взяла на контроль ход расследования данного дела. По информации правоохранительных органов, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 3 УК РФ. Эта статья касается нарушений правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека.

Сейчас следственные действия продолжаются, а прокуратура координирует работу всех задействованных органов для тщательного расследования обстоятельств трагедии.

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Ранее в Ульяновске на Московском шоссе произошло ДТП с участием грузовика МАЗ и пассажирского автобуса Isuzu, в результате которого пострадали 13 человек, среди которых трое детей. По информации Минздрава региона, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии и были доставлены в областную и детскую больницы.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Калужской области

Кирилл Сосновских
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