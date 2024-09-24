В Чебоксарах бесстрашный гаишник на ходу запрыгнул в машину с пьяным водителем

В Чебоксарах инспектор ГИБДД на ходу запрыгнул в автомобиль с пьяным водителем, чтобы не дать ему скрыться от полиции. Кадрами с места происшествия поделилось в своём телеграм-канале МВД по Чувашской Республике.

Информация о том, что от ночного клуба по проспекту Тракторостроителей на кроссовере отъезжает пьяный мужчина, поступила в полицию под утро 18 сентября. Сотрудники ГИБДД остановили иномарку на улице 324 Стрелковой дивизии. Однако водитель, будучи в нетрезвом состоянии, отказался от прохождения медицинского освидетельствования и, воспользовавшись моментом, попытался скрыться.

Инспектор ГИБДД в Чувашии на ходу запрыгнул в машину с пьяным водителем. Видео © Telegram / МВД России по Чувашской Республике

«Старший инспектор отдела ГИБДД Алексей Автаев, не раздумывая, запрыгнул в машину нарушителя прямо на ходу. Водитель, объезжая стоящий на светофоре «Рено Дастер», совершил с ним касательное столкновение», — сообщили в ведомстве.

В итоге нетрезвый водитель был остановлен, на него надели наручники и повторно предложили пройти медосвидетельствование, которое подтвердило его сильное алкогольное опьянение. На него составлен административный материал по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». По факту ДТП проводится проверка.