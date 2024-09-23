В Смоленске иномарка вылетела на встречку и протаранила остановку с людьми

В Смоленске произошла серьезная авария: автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщило УМВД России по Смоленской области.

Всё произошло сегодня около 15:35 в районе дома № 20 по улице Кирова. По данным УМВД, 22-летний водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением и выехал на встречку, после чего протаранил остановку с людьми.

В результате столкновения пострадали четыре человека в возрасте от 17 до 42 лет. Их личности и степень тяжести травм пока не разглашаются.

Прокуратура Смоленской области взяла под свой контроль проверку обстоятельств ДТП, которую проводят органы предварительного расследования.