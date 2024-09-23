В Смоленске иномарка вылетела на встречку и протаранила остановку с людьми
В Смоленске автомобиль врезался в остановку, четыре человека пострадали
Фото с места происшествия в Смоленске, где в результате ДТП пострадали четыре человека. Обложка © VK / УМВД России по Смоленской области
В Смоленске произошла серьезная авария: автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщило УМВД России по Смоленской области.
Всё произошло сегодня около 15:35 в районе дома № 20 по улице Кирова. По данным УМВД, 22-летний водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением и выехал на встречку, после чего протаранил остановку с людьми.
В результате столкновения пострадали четыре человека в возрасте от 17 до 42 лет. Их личности и степень тяжести травм пока не разглашаются.
Прокуратура Смоленской области взяла под свой контроль проверку обстоятельств ДТП, которую проводят органы предварительного расследования.
Ранее ДТП произошло на 26-м км трассы Елизово — Паратунка на Камчатке, в результате аварии погибла женщина. Ещё четверо получили травмы различной степени тяжести, в том числе 11-летний мальчик.