Во Владивостоке рабочие уронили рулон утеплителя с крыши на голову ребёнку
Во Владивостоке бригада рабочих случайно уронила рулон утеплителя с крыши на голову ребёнку. Видео инцидента сняли камеры наблюдения. Проход под зданием не был ничем огорожен во время работ, поэтому доступ для пешеходов был открыт.
Видео © Прокуратура Приморского края
Пострадавшая девочка госпитализирована с тяжёлыми травмами, информация о её состоянии уточняется.
Прокуратура Приморского края поставила на контроль доследственную проверку по факту произошедшего. Одновременно ведомство даст оценку исполнению требований закона, при организации и обеспечении безопасности работ.
А ранее камера сняла, как грузовик «уронил» светофор на 13-летнюю девочку в Петербурге. 13-летнюю школьницу госпитализировали с сотрясением мозга.
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