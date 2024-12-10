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Регион
10 декабря, 08:38

Во Владивостоке рабочие уронили рулон утеплителя с крыши на голову ребёнку

Во Владивостоке бригада рабочих случайно уронила рулон утеплителя с крыши на голову ребёнку. Видео инцидента сняли камеры наблюдения. Проход под зданием не был ничем огорожен во время работ, поэтому доступ для пешеходов был открыт.

Видео © Прокуратура Приморского края

Пострадавшая девочка госпитализирована с тяжёлыми травмами, информация о её состоянии уточняется.

Прокуратура Приморского края поставила на контроль доследственную проверку по факту произошедшего. Одновременно ведомство даст оценку исполнению требований закона, при организации и обеспечении безопасности работ.

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А ранее камера сняла, как грузовик «уронил» светофор на 13-летнюю девочку в Петербурге. 13-летнюю школьницу госпитализировали с сотрясением мозга.

Обложка ©

Kandinsky 3.1

Марина Фещенко
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