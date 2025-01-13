В Подмосковье мужчина в пьяном угаре ворвался в магазин с ножом и изрезал посетителей

В продуктовом магазине города Щёлково мужчина устроил пьяный дебош, напав на сотрудников и посетителей. Об этом сообщает региональное МВД РФ в телеграм-канале.

Момент нападения мужчины на сотрудников и посетителей магазина в Щёлково. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

«В результате инцидента три человека с резаными ранами обратились в медицинское учреждение. Полицейскими правонарушитель был доставлен в территориальный отдел. Им оказался житель Волгоградской области 2004 г.р.», – сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.