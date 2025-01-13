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13 января, 08:58

В Подмосковье мужчина в пьяном угаре ворвался в магазин с ножом и изрезал посетителей

МВД РФ: В Подмосковье пьяный мужчина напал на посетителей магазина с ножом

В продуктовом магазине города Щёлково мужчина устроил пьяный дебош, напав на сотрудников и посетителей. Об этом сообщает региональное МВД РФ в телеграм-канале.

Момент нападения мужчины на сотрудников и посетителей магазина в Щёлково. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

«В результате инцидента три человека с резаными ранами обратились в медицинское учреждение. Полицейскими правонарушитель был доставлен в территориальный отдел. Им оказался житель Волгоградской области 2004 г.р.», – сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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Ранее Life.ru рассказал об инциденте, который произошёл в Севастополе. Пенсионерка облила сотрудницу хозяйственного магазина зелёнкой. Она была убеждена, что женщина пытается разрушить брак её сына.

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Telegram / Подмосковная полиция

Мария Любицкая
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