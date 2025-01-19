В Калининграде отец нашёл 18-летнего сына в ванной с перерезанным горлом
В Калининграде полицейские задержали мужчину, который зарезал парня в ванной
В Калининграде 17 января отец обнаружил в квартире тело 18-летнего сына с множественными ножевыми ранениями. Полицейские уже задержали подозреваемого в преступлении, им оказался 46-летний местный житель. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство», сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.
По данным телеграм-канала Amber Mash, труп парня отец обнаружил в ванной лицом вниз. Кроме перерезанного горла на теле молодого человека есть ещё несколько ножевых ранений. В издании также уточнили, что следы засохшей крови нашли в коридоре, спальне и уборной.
Amber Mash поделился, что погибшего звали Никитой, незадолго до смерти он отпраздновал своё совершеннолетие. Молодой человек продавал и коллекционировал монеты, в том числе иностранные.
Тем временем в Подмосковье спустя три года раскрыли жестокое убийство пенсионерки в коттеджном посёлке. Преступники зарезали женщину ради 30 тысяч рублей и ювелирных украшений. Ей нанесли не менее 19 ударов тупыми предметами. Спустя три года убийцы ограбили супермаркет и забили до смерти продавщицу. Подозреваемых задержали по горячим следам и в ходе следствия, по образцам слюны, удалось выяснить их причастность к убийству бабушки.
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