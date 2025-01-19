В Калининграде отец нашёл 18-летнего сына в ванной с перерезанным горлом

В Калининграде 17 января отец обнаружил в квартире тело 18-летнего сына с множественными ножевыми ранениями. Полицейские уже задержали подозреваемого в преступлении, им оказался 46-летний местный житель. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство», сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

По данным телеграм-канала Amber Mash, труп парня отец обнаружил в ванной лицом вниз. Кроме перерезанного горла на теле молодого человека есть ещё несколько ножевых ранений. В издании также уточнили, что следы засохшей крови нашли в коридоре, спальне и уборной.

Amber Mash поделился, что погибшего звали Никитой, незадолго до смерти он отпраздновал своё совершеннолетие. Молодой человек продавал и коллекционировал монеты, в том числе иностранные.