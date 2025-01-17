Зарезавших подмосковную пенсионерку ради 30 тысяч поймали благодаря слюне спустя 3 года

В Подмосковье спустя три года раскрыли жестокое убийство пенсионерки в коттеджном посёлке. Преступники зарезали женщину ради 30 тысяч рублей и ювелирных украшений. Они не оставили никаких следов, поэтому найти их помогла лишь случайность, пишет интернет-издание Regions.ru.

Преступление произошло в ночь на 14 ноября 2021 года в деревне Покровское Истринского городского округа. Пенсионерку обнаружили в собственном доме избитой и задушенной. Ей нанесли не менее 19 ударов тупыми предметами. В помещении было всё разгромлено, было очевидно, что преступники искали ценные вещи. Собранных на месте происшествия улик оказалось недостаточно, чтобы установить личности убийц.

Однако спустя три года преступники решили повторить свой коварный план и на этот раз наследили. Они ограбили супермаркет и забили до смерти продавщицу. Подозреваемых задержали по горячим следам и в ходе следствия, по образцам слюны, удалось выяснить их причастность к убийству бабушки.

Следствие по этим двум делам длилось почти два года. Всё это время подозреваемые — мужчины 1992 и 2000 годов рождения — находились за решёткой. Суд признал их виновными в убийствах и приговорил к 22 и к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.