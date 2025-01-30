Арестованный на два месяца Анохин заявил в суде, что ещё является гендиром «Фонбета»
Суд арестовал главу букмекерской компании «Фонбет» Анохина на два месяца
Сергей Анохин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Суд арестовал на два месяца экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина по делу о даче взятки в размере 60 миллионов рублей. В СИЗО он пробудет до 29 марта, сообщает SHOT.
Сергей Анохин на суде. Видео © Telegram / SHOT
На суде Анохин заявил, что живёт в частном доме со своей мамой и двумя несовершеннолетними детьми. По его словам, он также заботится о крестнике, у которого умер отец, и помогает своей 20-летней дочери. Также оказалось, что Сергей является действующим гендиректором «Фонбета». Ранее в компании уверяли, что он уволился в январе этого года. Кроме того, Анохин оказался гражданином Мексики — у него есть действующий паспорт этого государства.
К слову, Анохин признал вину в даче взятки в 60 миллионов рублей. В рамках этого дела также был арестован юрист Степан Грицков.
Ранее Life.ru сообщал, что посредники гендиректора «Фонбета», которых он нанял для передачи взятки, договорились отдать оперативному сотруднику 10 миллионов рублей. При этом взяткодателю, то есть Анохину, они сообщили о требуемой сумме в 60 миллионов. 28 января на автомобильной заправке в Подмосковье деньги были переданы правоохранителю, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, после чего Сергея и его посредников задержали.