Арестованный на два месяца Анохин заявил в суде, что ещё является гендиром «Фонбета»

Суд арестовал на два месяца экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина по делу о даче взятки в размере 60 миллионов рублей. В СИЗО он пробудет до 29 марта, сообщает SHOT.

Сергей Анохин на суде. Видео © Telegram / SHOT

На суде Анохин заявил, что живёт в частном доме со своей мамой и двумя несовершеннолетними детьми. По его словам, он также заботится о крестнике, у которого умер отец, и помогает своей 20-летней дочери. Также оказалось, что Сергей является действующим гендиректором «Фонбета». Ранее в компании уверяли, что он уволился в январе этого года. Кроме того, Анохин оказался гражданином Мексики — у него есть действующий паспорт этого государства.

К слову, Анохин признал вину в даче взятки в 60 миллионов рублей. В рамках этого дела также был арестован юрист Степан Грицков.