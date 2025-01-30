Посредники хотели обмануть на 50 млн задержанного за дачу взятки экс-главу «Фонбета» Анохина
Экс-гендир Fonbet Анохин хотел передать 10 млн руб. за сокрытие данных о хищении
Экс-гендиректор «Фонбета» Сергей Анохин. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Посредники экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, которых он нанял для передачи взятки, договорились отдать оперативному сотруднику 10 миллионов рублей. При этом взяткодателю, то есть Анохину, они сообщили о требуемой сумме в 60 млн. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной прокуратуры.
По данным следствия, в декабре Анохин, занимавший тогда пост гендира Fonbet, решил дать взятку должностному лицу, чтобы «избежать предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности о противоправных действиях представителей аффилированных им коммерческих организаций». Для этого он нанял посредников — одного из руководителей подразделений столичного МВД и частного детектива.
«Реализуя свой преступный умысел посредники договорились передать 10 млн рублей оперативному сотруднику ведущему разработку, при этом взяткодателю они сообщили о требуемой сумме в 60 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.
В результате днём 28 января на автомобильной заправке в подмосковном Красногорске 10 млн рублей были переданы правоохранителю, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, после чего Анохина и его посредников задержали. СК предъявил ему обвинение, вскоре суд изберёт меру пресечения.
Напомним, накануне стало известно, что 51-летнего экс-гендиректора БК «Фонбет» Сергея Анохина задержали в Москве за дачу взятки, которую он заплатил работнику спецслужб. Силовик также был арестован. Анохин в 2006-2007 и 2010-2012 годах играл в пляжный футбол за «Строгино». Позже он стал президентом клуба. В 2020-2021 годах он занимал аналогичную должность в ФК «Химки», а с 2016 по 2022 год работал вице-президентом Российского футбольного союза (РФС). С 2022 года он стал генеральным директором компании «Фонбет». В букмекерской компании сообщили, что он ушёл с должности в январе. Life.ru узнал, сколько квартир было у Анохина, зарабатывавшего десятки тысяч долларов на ставках.