Посредники хотели обмануть на 50 млн задержанного за дачу взятки экс-главу «Фонбета» Анохина

Посредники экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, которых он нанял для передачи взятки, договорились отдать оперативному сотруднику 10 миллионов рублей. При этом взяткодателю, то есть Анохину, они сообщили о требуемой сумме в 60 млн. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной прокуратуры.

По данным следствия, в декабре Анохин, занимавший тогда пост гендира Fonbet, решил дать взятку должностному лицу, чтобы «избежать предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности о противоправных действиях представителей аффилированных им коммерческих организаций». Для этого он нанял посредников — одного из руководителей подразделений столичного МВД и частного детектива.

«Реализуя свой преступный умысел посредники договорились передать 10 млн рублей оперативному сотруднику ведущему разработку, при этом взяткодателю они сообщили о требуемой сумме в 60 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.