СКР предъявил обвинение экс-главе «Фонбета» Анохину
СКР предъявил обвинение экс-главе «Фонбета» Сергею Анохину и двум его пособникам
Сергей Анохин. Обложка © Wikipedia / Фонбет
Следователи предъявили обвинения во взяточничестве бывшему генеральному директору букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину, а также одному из руководителей столичного МВД и юристу. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
По версии следствия, Анохин, стремясь избежать расследования по делу о хищении бюджетных средств на предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из пособников и оперативный сотрудник, которому предназначалась взятка, участвовали в оперативном эксперименте. В результате передачи денег были задержаны как директор букмекерской компании, так и сообщники.
Следственные действия, включая допросы и обыски, уже проведены, и в ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения для обвиняемых.
Напомним, генерального директора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина задержали в Москве за дачу взятки, которую он заплатил работнику спецслужб. Силовик также был арестован. Анохин возглавлял футбольный клуб «Химки» с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года, а с 2016 по 2022 год занимал должность вице-президента Российского футбольного союза. С 2022 года он стал генеральным директором компании «Фонбет». В букмекерской компании уже сообщили, что он ушёл с должности в январе. Life.ru узнал, сколько квартир было у Анохина, зарабатывавшего десятки тысяч долларов на ставках