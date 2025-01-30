СКР предъявил обвинение экс-главе «Фонбета» Анохину

Следователи предъявили обвинения во взяточничестве бывшему генеральному директору букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину, а также одному из руководителей столичного МВД и юристу. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

По версии следствия, Анохин, стремясь избежать расследования по делу о хищении бюджетных средств на предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из пособников и оперативный сотрудник, которому предназначалась взятка, участвовали в оперативном эксперименте. В результате передачи денег были задержаны как директор букмекерской компании, так и сообщники.