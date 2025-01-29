Экс-гендиректору «Фонбет» Сергею Анохину грозит до 15 лет лишения свободы

До 15 лет лишения свободы и штраф в 70-кратном размере взятки — до 3,5 млрд рублей — грозит экс-гендиректору букмекерской компании «Фонбет» и бывшему вице-президенту РФС Сергею Анохину. По данным SHOT, на него возбуждено уголовное дело по статье 291 ч. 5 «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере».