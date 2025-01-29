Экс-гендиректору «Фонбет» Сергею Анохину грозит до 15 лет лишения свободы
Сергей Анохин. Обложка © Wikipedia / Фонбет
До 15 лет лишения свободы и штраф в 70-кратном размере взятки — до 3,5 млрд рублей — грозит экс-гендиректору букмекерской компании «Фонбет» и бывшему вице-президенту РФС Сергею Анохину. По данным SHOT, на него возбуждено уголовное дело по статье 291 ч. 5 «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере».
Как уточняет телеграм-канал, по адресам, связанным с экс-гендиром букмекерской конторы, проводятся обыски, сам он на допросе.
Напомним, генерального директора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина задержали в столице за дачу взятки сотруднику спецслужб в размере 50 миллионов рублей. Силовик также задержан. Анохин с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года возглавлял ФК «Химки», с 2016 по 2022 год занимал должность вице-президента Российского футбольного союза, а с 2022 года стал генеральным директором компании «Фонбет». В букмекере уже заявили, что Анохин покинул пост ещё в январе.