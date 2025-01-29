Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 12:16

Экс-гендиректору «Фонбет» Сергею Анохину грозит до 15 лет лишения свободы

Сергей Анохин. Обложка © Wikipedia / Фонбет

Сергей Анохин. Обложка © Wikipedia / Фонбет

До 15 лет лишения свободы и штраф в 70-кратном размере взятки — до 3,5 млрд рублей — грозит экс-гендиректору букмекерской компании «Фонбет» и бывшему вице-президенту РФС Сергею Анохину. По данным SHOT, на него возбуждено уголовное дело по статье 291 ч. 5 «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере».

Как уточняет телеграм-канал, по адресам, связанным с экс-гендиром букмекерской конторы, проводятся обыски, сам он на допросе.

Life.ru узнал, сколько квартир было у Анохина, зарабатывавшего десятки тысяч долларов на ставках
Life.ru узнал, сколько квартир было у Анохина, зарабатывавшего десятки тысяч долларов на ставках

Напомним, генерального директора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина задержали в столице за дачу взятки сотруднику спецслужб в размере 50 миллионов рублей. Силовик также задержан. Анохин с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года возглавлял ФК «Химки», с 2016 по 2022 год занимал должность вице-президента Российского футбольного союза, а с 2022 года стал генеральным директором компании «Фонбет». В букмекере уже заявили, что Анохин покинул пост ещё в январе.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Коррупция
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar