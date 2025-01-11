Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 января, 16:02

После аудита в «Роснано» назвали сумму ущерба от недобросовестных операций

В «Роснано» оценили ущерб от хищений в 200 млрд рублей

В «Роснано» оценили ущерб от хищений и недобросовестных финансовых операций в более чем 200 млрд рублей. Такую сумму озвучил директор по особым поручениям компании Евгений Фролов.

«Роснано» завершает антикризисную программу взысканием ущерба и восстановлением недополученной прибыли от сделок, нарушивших акционерные интересы и права госкомпании. Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций превысил 200 млрд рублей», — сообщил он агентству ТАСС.

По словам представителя «Роснано», уголовные дела по факту хищений в «Роснано» возбуждены на сумму 43 миллиарда рублей. В уголовный розыск объявлены фигуранты дела, которые скрываются от правосудия за рубежом.

Также Фролов отметил, что в ходе аудита были выявлены факты вывода средств за рубеж «под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний» по завышенным ценам, «лоббирования искусственных рынков сбыта и выведения центров прибыли, продажи долей госкомпании по заниженной стоимости на пороге активного роста».

"Роснано" просит признать банкротом разработчика "планшета Чубайса"
"Роснано" просит признать банкротом разработчика "планшета Чубайса"

Ранее Life.ru писал, что бывшие топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселёв объявлены в международный розыск. В Москве оба заочно арестованы по подозрению в расходовании инвестированных в уставной капитал организации вложений, что причинило компании значительный финансовый ущерб.

Обложка ©

freepik

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Роснано
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar