После аудита в «Роснано» назвали сумму ущерба от недобросовестных операций

В «Роснано» оценили ущерб от хищений и недобросовестных финансовых операций в более чем 200 млрд рублей. Такую сумму озвучил директор по особым поручениям компании Евгений Фролов.

«Роснано» завершает антикризисную программу взысканием ущерба и восстановлением недополученной прибыли от сделок, нарушивших акционерные интересы и права госкомпании. Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций превысил 200 млрд рублей», — сообщил он агентству ТАСС.

По словам представителя «Роснано», уголовные дела по факту хищений в «Роснано» возбуждены на сумму 43 миллиарда рублей. В уголовный розыск объявлены фигуранты дела, которые скрываются от правосудия за рубежом.

Также Фролов отметил, что в ходе аудита были выявлены факты вывода средств за рубеж «под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний» по завышенным ценам, «лоббирования искусственных рынков сбыта и выведения центров прибыли, продажи долей госкомпании по заниженной стоимости на пороге активного роста».