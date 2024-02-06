"Роснано" просит признать банкротом разработчика "планшета Чубайса"

"Роснано" запустила процедуру банкротства ООО "Пластик лоджик" — компании, которая занималась созданием устройства на базе так называемой "гибкой электроники", прозванного в народе "планшетом Чубайса". 31 января фирма уже была ликвидирована из ЕГРЮЛ, а в ближайшее время корпорация планирует обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО банкротом.

"Инициирование процедуры банкротства ООО "Пластик лоджик" связано с завершением оценки перспектив восстановления платёжеспособности компании, проведённой командой "Роснано" для возврата первоначальных инвестиций", — информиурет пресс-служба "Роснано".

По данным из открытых источников, в 2010–2012 годах тогдашний руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс поручил инвестировать в ирландского разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic более семи миллиардов рублей и получить 43,84% его акций. В феврале 2015 года ФАС разрешила корпорации приобрести 100% акций "Пластик лоджик".