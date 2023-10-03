АО "Роснано" предупредило о риске банкротства из-за долгов
Акционерное общество "Роснано" заявило, что больше не может исполнять обязательства по долгам за счёт собственных средств. В связи с этим в корпорации допускают возможность стать банкротом, если власти не примут решение восстановить её ликвидность.
"Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО "Роснано" долговых обязательств в полном объёме исключительно за счёт собственных средств объективно невозможно" — говорится в отчёте компании от 28 сентября.
На конец июня долг "Роснано" составлял 95,56 миллиарда рублей, что почти на пять миллиардов выше, чем в начале текущего года. При этом уже в декабре корпорации следует погасить выпуск биржевых облигаций объёмом 10 миллиардов рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что экс-гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс мог сбежать из России из-за опасений по поводу возбуждения уголовных дел на фоне образовавшейся в корпорации "финансовой дыры". Напомним, до декабря 2020 года Чубайс возглавлял "Роснано", затем работал спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. После начала СВО он ушёл в отставку и уехал из России.
ТАСС / Александр Щербак