АО "Роснано" предупредило о риске банкротства из-за долгов

Акционерное общество "Роснано" заявило, что больше не может исполнять обязательства по долгам за счёт собственных средств. В связи с этим в корпорации допускают возможность стать банкротом, если власти не примут решение восстановить её ликвидность.

"Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО "Роснано" долговых обязательств в полном объёме исключительно за счёт собственных средств объективно невозможно" — говорится в отчёте компании от 28 сентября.

На конец июня долг "Роснано" составлял 95,56 миллиарда рублей, что почти на пять миллиардов выше, чем в начале текущего года. При этом уже в декабре корпорации следует погасить выпуск биржевых облигаций объёмом 10 миллиардов рублей.