Шикующих в Италии беглых топ-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск

Бывшие топ-менеджеры компании «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселёв объявлены в международный розыск по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом свидетельствуют материалы московского суда.

Киселёв работал в «Роснано» с 2008 по 2019 год в должности зампредседателя правления, а Рапопорт возглавляла зарегистрированную в Швейцарии дочернюю компанию «Роснано капитал». Согласно данным следствия, они с подельниками израсходовали инвестированные в уставной капитал организации вложения, причинив компании значительный финансовый ущерб. Обвиняемые скрываются за рубежом и были арестованы заочно Мещанским судом Москвы.