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10 января, 07:30

Шикующих в Италии беглых топ-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск

Экс-топ-менеджеры «Роснано» Киселёв и Рапопорт объявлены в международный розыск

Ирина Рапопорт с семьёй на фоне средиземноморского особняка. Фото © finparty.ru

Ирина Рапопорт с семьёй на фоне средиземноморского особняка. Фото © finparty.ru

Бывшие топ-менеджеры компании «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселёв объявлены в международный розыск по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом свидетельствуют материалы московского суда.

Киселёв работал в «Роснано» с 2008 по 2019 год в должности зампредседателя правления, а Рапопорт возглавляла зарегистрированную в Швейцарии дочернюю компанию «Роснано капитал». Согласно данным следствия, они с подельниками израсходовали инвестированные в уставной капитал организации вложения, причинив компании значительный финансовый ущерб. Обвиняемые скрываются за рубежом и были арестованы заочно Мещанским судом Москвы.

Ранее Life.ru писал об Олеге Киселёве как о ближайшем соратнике экс-главы «Роснано» Анатолии Чубайсе. По некоторым данным, Олег Киселёв и Ирина Рапопорт могли купить в Италии три виллы. Якобы две для себя, а одну — для дорогого им Анатолия Борисовича.

Дело на 13 млрд. Кого из менеджеров Чубайса подозревают в многомиллиардных хищениях на чудо-планшетах РОСНАНО
Дело на 13 млрд. Кого из менеджеров Чубайса подозревают в многомиллиардных хищениях на чудо-планшетах РОСНАНО
Андрей Бражников
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