Шикующих в Италии беглых топ-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск
Экс-топ-менеджеры «Роснано» Киселёв и Рапопорт объявлены в международный розыск
Ирина Рапопорт с семьёй на фоне средиземноморского особняка. Фото © finparty.ru
Бывшие топ-менеджеры компании «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселёв объявлены в международный розыск по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом свидетельствуют материалы московского суда.
Киселёв работал в «Роснано» с 2008 по 2019 год в должности зампредседателя правления, а Рапопорт возглавляла зарегистрированную в Швейцарии дочернюю компанию «Роснано капитал». Согласно данным следствия, они с подельниками израсходовали инвестированные в уставной капитал организации вложения, причинив компании значительный финансовый ущерб. Обвиняемые скрываются за рубежом и были арестованы заочно Мещанским судом Москвы.
Ранее Life.ru писал об Олеге Киселёве как о ближайшем соратнике экс-главы «Роснано» Анатолии Чубайсе. По некоторым данным, Олег Киселёв и Ирина Рапопорт могли купить в Италии три виллы. Якобы две для себя, а одну — для дорогого им Анатолия Борисовича.