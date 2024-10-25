Дело на 13 млрд. Кого из менеджеров Чубайса подозревают в многомиллиардных хищениях на чудо-планшетах РОСНАНО

Что известно о Борисе Галкине

Назван первый подозреваемый в громкому деле по гибким пластиковым планшетам РОСНАНО, которые так и не выпустили. По версии следствия, на этом проекте было похищено свыше 13 млрд рублей. Производить их должна была компания «Пластик Лоджик».

— ФСБ в ходе сопровождения расследуемого МВД уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), установила причастность бывшего генерального директора «Пластик Лоджик» Галкина Бориса Юрьевича к хищению более 13 млрд рублей, — сообщил сегодня Центр общественных связей ФСБ России.

Борису Галкину 41 год. Он возглавлял в разное время сразу пять проектов РОСНАНО: помимо «Пластик Лоджик», ещё фирмы «Клин Айди», «ТК «Новэл», «Инмоушн» и «Сигма.Новосибирск». Что показательно, все безнадёжно и давно убыточны.

Судя по всему, Галкин связан с Фондом инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО.

В Сети есть фото от 2020 года, где Борис Галкин и Анатолий Чубайс вместе смотрят продукцию стартапа Optiplane, производящего БПЛА.

— Квантовый воин, акселератор брендов «Круче Гуччи», глава MPSellers на Бали, вывожу на Amazon, MercadoLibre, Shopee, WB и Ozon, — так сам себя представляет Борис Галкин в соцсетях.

Он прописан в кирпичной брежневке на Космодамианской набережной. Если верить его соцсетям, очень много находится за рубежом. Китай, Израиль, Бали — вот его излюбленные места. Там он занимается бизнесом, проводит какие-то акселераторы и вебинары, делает съёмки для маркетплейсов. Ещё Галкин увлекается саморазвитием и ЗОЖ. В одном из пабликов для репатриантов он спрашивал, как получить визу Китая по лессе-пассе — это документ, позволяющий гражданам Израиля передвигаться свободно в безвизовом режиме по многим странам мира.

Борис Галкин. Фото © Telegram / Борис Галкин I КручеГуччи

Как и куда выводились миллиарды РОСНАНО

Эта история началась летом 2011 года, когда глава РОСНАНО Анатолий Чубайс показал президенту России чудо-планшет, призванный заменить печатную учебную литературу в школах. Пластиковый, гнётся, скручивается, не жрёт батарею, в памяти вся школьная программа. Новая разработка должна была облегчить портфели учеников и сэкономить деньги их родителям. Цена нанокниги для конечных потребителей составила бы 12 тысяч рублей, но зато не пришлось бы покупать бумажные носители. Гаджет ждали 14 миллионов детей в стране. Пилотная продукция ожидалась уже к 2014 году.

Патентом на технологию обладала британская компания Plastic Logic. По версии следствия, в него-то российская госкорпорация и влила первые 230 миллионов долларов. Деньги предназначались для строительства завода в Зеленограде. Однако стоило РОСНАНО вложиться, как Plastic Logic вдруг коренным образом сменила стратегию, отказавшись от конвейерного производства.

Гнущийся электронный учебник Анатолия Чубайса Plastic Logic 100, разработанный по заказу РОСНАНО. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В 2016 и 2019 годах РОСНАНО решалась реанимировать проект и вновь и вновь инвестировала туда деньги (суммы не назывались). Ещё до этих дополнительных вливаний депутаты Госдумы по итогам проверки Счётной палаты просили возбудить уголовное дело против Анатолия Чубайса из-за ситуации с Plastic Logic.

— Выпуск гаджетов реально и не планировался, а целью проекта был вывод денег за рубеж, — предполагала в 2014 году первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. По её словам, имели место «факты мошенничества при кредитовании».

Счётная палата выяснила, что деньги могли выводиться через ЗАО «Пластик лоджик» — российский филиал британской Plastic Logic, который и возглавлял подозреваемый Борис Галкин. Под поручительство РОСНАНО ЗАО «Пластик Лоджик» набрало кредитов в банках и выдало их в качестве займов под льготные проценты некоей аффилированной структуре Plastic Logic Luxemburg. Та, в свою очередь, приобрела акции кредитора. Таким образом, в Люксембурге осели миллиарды.

В 2012 году в продажу поступало несколько экспериментальных экземпляров «планшета Чубайса», потребители оставили на них кошмарные отзывы в Сети. Фото © Яндекс.Маркет

Российское ЗАО «Пластик Лоджик» учредили в 2010 году. Если судить по базе «СПАРК-Интерфакс», то сейчас там минус 700 миллионов рублей убытка и минус пять миллиардов чистых активов. Первыми директорами были немцы, затем — россияне-роснановцы. Конкретно Борис Галкин руководил с 2012-го по 2016 год.

Какое отношение к Plastic Logic имеет семья владельцев S7 Airlines

Пока в России гремели скандалы вокруг «планшета Чубайса», капитал британской компании Plastic Logic, чьим основным акционером была РОСНАНО, превысил 35 миллионов фунтов стерлингов. Но в феврале 2022 года крупный пакет акций скандального стартапа вдруг приобрёл и передал старшей дочери Владислав Филёв, владелец авиаперевозчика S7 Airlines. После этого Plastic Logic начала банкротиться, оттуда активно выводились деньги якобы на погашение неких долговых обязательств. Куда производятся трансакции и каковы суммы — неизвестно.

Судя по английской базе, сейчас в собственности Филёвых и РОСНАНО примерно по 50% акций британской IT-фирмы.

S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания страны. Её владельцами называли семью Филёвых.