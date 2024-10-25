Дело на 13 млрд. Кого из менеджеров Чубайса подозревают в многомиллиардных хищениях на чудо-планшетах РОСНАНО
По версии силовиков, свыше 13 млрд рублей выведено под иностранные юрисдикции из дочерней компании РОСНАНО, занимавшейся созданием печально известного гибкого планшета. Первым подозреваемым по делу стал её гендиректор Борис Галкин, сообщила ФСБ. Кто он такой?
Что известно о Борисе Галкине
Назван первый подозреваемый в громкому деле по гибким пластиковым планшетам РОСНАНО, которые так и не выпустили. По версии следствия, на этом проекте было похищено свыше 13 млрд рублей. Производить их должна была компания «Пластик Лоджик».
— ФСБ в ходе сопровождения расследуемого МВД уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), установила причастность бывшего генерального директора «Пластик Лоджик» Галкина Бориса Юрьевича к хищению более 13 млрд рублей, — сообщил сегодня Центр общественных связей ФСБ России.
Борису Галкину 41 год. Он возглавлял в разное время сразу пять проектов РОСНАНО: помимо «Пластик Лоджик», ещё фирмы «Клин Айди», «ТК «Новэл», «Инмоушн» и «Сигма.Новосибирск». Что показательно, все безнадёжно и давно убыточны.
Судя по всему, Галкин связан с Фондом инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО.
В Сети есть фото от 2020 года, где Борис Галкин и Анатолий Чубайс вместе смотрят продукцию стартапа Optiplane, производящего БПЛА.
— Квантовый воин, акселератор брендов «Круче Гуччи», глава MPSellers на Бали, вывожу на Amazon, MercadoLibre, Shopee, WB и Ozon, — так сам себя представляет Борис Галкин в соцсетях.
Он прописан в кирпичной брежневке на Космодамианской набережной. Если верить его соцсетям, очень много находится за рубежом. Китай, Израиль, Бали — вот его излюбленные места. Там он занимается бизнесом, проводит какие-то акселераторы и вебинары, делает съёмки для маркетплейсов. Ещё Галкин увлекается саморазвитием и ЗОЖ. В одном из пабликов для репатриантов он спрашивал, как получить визу Китая по лессе-пассе — это документ, позволяющий гражданам Израиля передвигаться свободно в безвизовом режиме по многим странам мира.
Борис Галкин. Фото © Telegram / Борис Галкин I КручеГуччи
Как и куда выводились миллиарды РОСНАНО
Эта история началась летом 2011 года, когда глава РОСНАНО Анатолий Чубайс показал президенту России чудо-планшет, призванный заменить печатную учебную литературу в школах. Пластиковый, гнётся, скручивается, не жрёт батарею, в памяти вся школьная программа. Новая разработка должна была облегчить портфели учеников и сэкономить деньги их родителям. Цена нанокниги для конечных потребителей составила бы 12 тысяч рублей, но зато не пришлось бы покупать бумажные носители. Гаджет ждали 14 миллионов детей в стране. Пилотная продукция ожидалась уже к 2014 году.
Патентом на технологию обладала британская компания Plastic Logic. По версии следствия, в него-то российская госкорпорация и влила первые 230 миллионов долларов. Деньги предназначались для строительства завода в Зеленограде. Однако стоило РОСНАНО вложиться, как Plastic Logic вдруг коренным образом сменила стратегию, отказавшись от конвейерного производства.
Гнущийся электронный учебник Анатолия Чубайса Plastic Logic 100, разработанный по заказу РОСНАНО. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
В 2016 и 2019 годах РОСНАНО решалась реанимировать проект и вновь и вновь инвестировала туда деньги (суммы не назывались). Ещё до этих дополнительных вливаний депутаты Госдумы по итогам проверки Счётной палаты просили возбудить уголовное дело против Анатолия Чубайса из-за ситуации с Plastic Logic.
— Выпуск гаджетов реально и не планировался, а целью проекта был вывод денег за рубеж, — предполагала в 2014 году первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. По её словам, имели место «факты мошенничества при кредитовании».
Счётная палата выяснила, что деньги могли выводиться через ЗАО «Пластик лоджик» — российский филиал британской Plastic Logic, который и возглавлял подозреваемый Борис Галкин. Под поручительство РОСНАНО ЗАО «Пластик Лоджик» набрало кредитов в банках и выдало их в качестве займов под льготные проценты некоей аффилированной структуре Plastic Logic Luxemburg. Та, в свою очередь, приобрела акции кредитора. Таким образом, в Люксембурге осели миллиарды.
В 2012 году в продажу поступало несколько экспериментальных экземпляров «планшета Чубайса», потребители оставили на них кошмарные отзывы в Сети. Фото © Яндекс.Маркет
Российское ЗАО «Пластик Лоджик» учредили в 2010 году. Если судить по базе «СПАРК-Интерфакс», то сейчас там минус 700 миллионов рублей убытка и минус пять миллиардов чистых активов. Первыми директорами были немцы, затем — россияне-роснановцы. Конкретно Борис Галкин руководил с 2012-го по 2016 год.
Какое отношение к Plastic Logic имеет семья владельцев S7 Airlines
Пока в России гремели скандалы вокруг «планшета Чубайса», капитал британской компании Plastic Logic, чьим основным акционером была РОСНАНО, превысил 35 миллионов фунтов стерлингов. Но в феврале 2022 года крупный пакет акций скандального стартапа вдруг приобрёл и передал старшей дочери Владислав Филёв, владелец авиаперевозчика S7 Airlines. После этого Plastic Logic начала банкротиться, оттуда активно выводились деньги якобы на погашение неких долговых обязательств. Куда производятся трансакции и каковы суммы — неизвестно.
Судя по английской базе, сейчас в собственности Филёвых и РОСНАНО примерно по 50% акций британской IT-фирмы.
S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания страны. Её владельцами называли семью Филёвых.
Мог ли иметь отношение к хищениям в РОСНАНО Анатолий Чубайс?