Какое уголовное дело могут завести на Анатолия Чубайса и где он прячется за границей Впервые перед Анатолием Борисовичем замаячила перспектива стать фигурантом уголовного дела. Проверить его деятельность в Роснано и на посту спецпредставителя попросили депутаты Госдумы. Где сейчас живёт Чубайс? 17 января, 21:25 В какой стране прячется экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq, © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Депутаты Госдумы попросили проверить Анатолия Чубайса на предмет совершения им преступлений на постах главы Роснано и спецпредставителя президента по связям с международными организациями. Обращение в СК РФ на имя его главы Александра Бастрыкина подписали председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов и зампредседателя Комитета по безопасности Андрей Луговой.

Чудо-планшеты

Одно уголовное дело, фигурантом которого может стать Анатолий Борисович, широко известно и давно возбуждено. Life.ru неоднократно писал о нём. Речь о скандале с растратой в 2011–2019 годах свыше 13 миллиардов рублей, выделенных Роснано на выпуск гибких чудо-планшетов. Их так и не выпустили, а часть денег осела на счетах в Люксембурге. Прошедшей осенью был арестован Борис Галкин, экс-гендиректор ЗАО «Пластик лоджик», — эта фирма должна была производить чудо-планшеты в Зеленограде. Впрочем, её материнской компанией, владеющей патентом на технологии, была британская, базирующаяся в Лондоне, Plastic Logic. Баланс там превышал 35 миллионов фунтов стерлингов. Но после начала СВО из Plastic Logic начали выводиться средства, компания стала неплатёжеспособной, подпала под внешнее управление и два месяца назад ликвидировалась. Последними владельцами, согласно реестру Великобритании, числились Росимущество и гражданка Кипра Мария Филёва, совладелица S7 Airlines.

Анатолий Чубайс демонстрирует гибкий монитор. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Могла ли столь масштабная и растянувшаяся на десятилетия «растрата» остаться незамеченной для бессменного на тот момент главы Роснано Анатолия Чубайса — вопрос пока риторический. Как бы то ни было, Анатолий Борисович сейчас не в России. Life.ru насчитал как минимум три, связанные с ним зарубежные гавани, в Глазго, израильской Хайфе и Тоскане. Экстрадируют ли его оттуда?

Тихая гавань у Лигурийского моря

Если Анатолию Чубайсу захочется тишины и покоя, он может махнуть на Апуанские Альпы у Лигурийского моря в тосканской Карраре. Как выяснил ранее Life.ru, там, судя по соцсетям, осели его бывшие зампреды по Роснано Олег Киселёв и Ирина Рапопорт. Буквально неделю назад их объявили в международный розыск. Им тоже инкриминируют растрату, но куда более скромной суммы — 1,68 миллиарда рублей.

По некоторым данным, Олег Киселёв и Ирина Рапопорт могли купить у Лигурийского моря три виллы. Якобы две для себя, а одну — для дорогого им Анатолия Борисовича. Life.ru смог найти на карте и в соцсетях предполагаемый особняк Олега Киселёва. Там роскошно: романская терраса с мраморной балюстрадой, экзотические растения в гигантских горшках, ландшафтный сад, бассейн и потрясающий вид на море.

Отметим, что Италия после начала СВО отказывается выдавать преступников России.





Независимый учёный из Глазго

Летом 2023 года Анатолий Чубайс опубликовал в научном журнале РАН «Вопросы экономики» статью на тему «кризиса неплатежей в России в 90-е годы». В подписи к работе он не постеснялся назвать себя «независимым исследователем из британского Глазго». Вскоре информацию подтвердило британское издание The Time, которое написало, что Чубайс живёт в Шотландии, куда попал в результате «шокового переезда». Каких-либо иных доказательств, что Чубайс находится в Глазго, нет.

Напомним, Великобритания исторически не выдаёт нам преступников и подозреваемых в преступлении.

Чубайс — независимый исследователь из Глазго. Фото © vopreco.ru

Самая свежая информация противоречит тому, что Анатолий Борисович сейчас в Глазго. На днях тель-авивский театр «Гешер» объявил о планах на новый год. В репертуаре появился спектакль «Не тот свет», поставленный женой Чубайса, Авдотьей Смирновой. В главной роли актриса Ксения Раппопорт. Первый спектакль состоится только в мае 2025-го. Идти будет на русском, но с субтитрами на иврите. Всего в зале 884 места. Билеты расходятся неплохо. Цена — до 13 тысяч рублей. Судя по описанию постановки, будет что-то либеральное. «О незапланированной встрече двух своеобразных героев в новом мире, собранном из фрагментов прежнего, то есть узнаваемом и при этом гротескном».

Сам Чубайс организовал группу спонсоров для открытия Центра российских исследований при Тель-Авивском университете год назад. Как писала пресс-служба израильского вуза, «задачей центра является всестороннее изучение возможного будущего России на основе анализа событий её недавнего прошлого». Среди привлечённых Чубайсом исследователей уже засветились иноагенты.

Между центром при вузе и театром «Гешер» всего 20 минут езды на машине по Тель-Авиву. Скорее всего, чета Чубайс – Смирнова поселилась где-то между.

— Мне показали какую-то фотографию из Интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то там живёт. Зачем-то прячется, удрал. В Израиле даже перешёл на нелегальное положение, — шутил недавно президент России.

У России и Израиля нет межправительственного договора о выдаче преступников. Несмотря на это, в последние годы имели место несколько случаев экстрадиции граждан в обе стороны.

Чубайс с женой Авдотьей Смирновой. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Что делать с Чубайсом? 0 Понять и простить Возбудить уголовное дело и посадить Я не слежу за жизнью Чубайса, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров