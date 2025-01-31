Песков не стал комментировать задержания сотрудников «Роснано»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать задержания трёх сотрудников «Роснано», о которых стало известно накануне.
«Нет, это следственные действия. Мы не можем комментировать», — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее МВД РФ сообщило о задержании трёх сотрудников «Роснано» в рамках дела о превышении полномочий. Это замруководителя ООО «УК Роснано» Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учёта Марина Касенкова. Общий ущерб от махинаций составил 43 миллиарда рублей. Кроме того, в начале января бывшие топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселёв были объявлены в международный розыск.
Life.ru