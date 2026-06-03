Пенсия Чубайса ужалась до 19 тысяч рублей из-за огромного долга перед «Роснано»

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс вынужден перейти на прожиточный минимум после того, как его пенсионные накопления были арестованы. Его пенсия в 450 тысяч рублей теперь будет списываться в счёт погашения долга (5,5 миллиарда рублей) перед компанией.

В итоге на руках у Чубайса останется лишь минимальная пенсия по Москве – 18 971 рубль. Арест счёта произошёл после вступления в силу решения суда о взыскании средств. По данным Mash, именно на этот счет поступала пенсия Чубайса, накопившаяся за три года в Израиле в размере около 14 миллионов рублей.

Сам Чубайс воздержался от комментариев относительно своей новой финансовой реальности.

Ранее в Москве суд утвердил взыскание ₽5,5 млрд с Чубайса и бывших топ-менеджеров «Роснано». Среди ответчиков также бывшие заместители председателя правления — Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Олег Киселёв, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. Компания потребовала взыскать с них убытки после неудачного проекта Plastic Logic, в рамках которого планировалось наладить производство гибких планшетов и внедрить устройства в образовательные учреждения России.