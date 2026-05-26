Володин заявил, что Чубайсу и ему подобным «заказан» въезд в Россию

Анатолий Чубайс не сможет вернуться в Россию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По словам парламентария, экс-главе «Роснано» и подобным «заказан» въезд на Родину.

«Им въезд назад заказан. Они там прячутся под лестницами от взрывов. Они теперь понимают, что они натворили», — сказал Володин.

По словам председателя Госдумы, новый закон о сроках оспаривании сделок по приватизации не лишает государство возможности возвращать имущество, присвоенное с нарушениями. Володин отметил, что это касается случаев, где будет доказана коррупционная составляющая.

Спикер ГД подчеркнул, что активы, полученные «за копейки» через связи между властью и бизнесом, по-прежнему можно будет истребовать в пользу государства. При этом Володин отдельно заявил, что по Чубайсу у парламентариев нет расхождений.

«По Чубайсу у нас позиция одинаковая, у нас нет здесь расхождений. Никакую собственность ему никто не возвращал», — заключил председатель Госдумы.

Ранее депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который устанавливает десятилетний срок исковой давности при оспаривании сделок по приватизации государственного и муниципального имущества. Согласно документу, после истечения этого периода суд сможет отказывать в иске. Новые положения распространятся и на требования, сроки по которым возникли до вступления закона в силу, если судебные решения по ним ещё не вступили в законную силу.