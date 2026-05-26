Суд утвердил взыскание ₽5,5 млрд с Чубайса и бывших топ-менеджеров «Роснано»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным взыскание около 5,5 млрд рублей с Анатолия Чубайса и других бывших руководителей «Роснано». Об этом говорится в решении суда.

«Решение первой инстанции по иску «Роснано» признать законным», — сказано в документе.

Среди ответчиков также бывшие заместители председателя правления — Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Олег Киселёв, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. Компания потребовала взыскать с них убытки после неудачного проекта Plastic Logic, в рамках которого планировалось наладить производство гибких планшетов и внедрить устройства в образовательные учреждения России. Столичный арбитраж 4 апреля 2025 года в рамках этого спора арестовал активы ответчиков на сумму 5,6 миллиарда рублей.

А ранее следствие ужесточило позицию по делу бывшего менеджера «Роснано» Ирины Рапопорт. Теперь её обвиняют не только в растрате в особо крупном размере, но и в коммерческом подкупе. Потерпевшим признано «Роснано». Уголовное дело появилось ещё в апреле 2014 года. Тогда его завели за злоупотребление полномочиями. Летом 2024 года фигурантке заочно предъявили обвинение в растрате, а затем объявили в международный розыск.